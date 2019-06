Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.CAI: CA Immo am 4.6. -1,20%, Volumen 73% normaler Tage , VER: Verbund am 4.6. -1,05%, Volumen 99% normaler Tage , SPI: S Immo am 4.6. -0,49%, Volumen 192% normaler Tage , BG: Bawag am 4.6. 2,41%, Volumen 124% normaler Tage , VIG: VIG am 4.6. 4,15%, Volumen 197% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 4.6. 4,54%, Volumen 185% normaler Tage , ATX: +1,06% Aktie Symbol SK Perf. Wienerberger WIE 20.020 4.54% VIG VIG 22.600 4.15% Bawag BG 39.160 2.41% S Immo SPI 20.200 ...

