Am zweiten Tag seiner England-Reise traf US-Präsident Trump auf Wirtschaftsführer und Premierministerin Theresa May. Als sie gemeinsam vor die Presse treten wird klar: Die Beziehung zwischen beiden Ländern bröckelt.

Theresa May und Donald Trump wirken ernst, als sie am Dienstnachmittag gemeinsam vor die Kameras treten. Es ist der zweite Tag des Staatsbesuch des US-Präsidenten in Großbritannien. Trump und seine Gastgeberin, deren Amtszeit in Kürze zu Ende gehen wird, wollen die Presse in einer gemeinsamen Pressekonferenz darüber informieren, was sich bei dem Besuch bislang ergeben hat. Sie treten im Durbar Court an die Rednerpulte, einem imposanten überdachten Innenhof im Außenministerium.

Theresa May macht den Anfang. Sie erinnert an die Opfer der Invasion in der Normandie vor 75 Jahren. Eine Gedenkveranstaltung am Mittwoch, an der Trump teilnehmen wird, bildet den Rahmen für den Staatsbesuch. May betont, wie wichtig die "besondere Beziehung" zwischen Großbritannien und den USA immer gewesen sei. Doch nach einigen weiteren Pro-forma-Nettigkeiten kommt sie schnell zu den Meinungsverschiedenheiten zwischen London und Washington, die eine direkte Folge der Politik Donald Trumps sind. May spricht darüber, dass es Iran nicht gestattet werden dürfe, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen, verweist aber auf die unterschiedlichen Herangehensweisen beider Staaten. Sie spricht darüber, dass sich Großbritannien weiter den Klimazielen verpflichtet fühle. May schwenkt schnell um und spricht darüber, wie die Allianz zwischen beiden Staaten auch in Zukunft "das Fundament unseres geteilten Wohlstandes" bilden werde. Sie beugt sich zu Trump und beide schütteln sich die Hände, was verkrampft wirkt.

"Größte Allianz" beschworen, Bürgermeister beschimpft

Trump liest während seiner gesamten Ansprache stur vom Blatt ab. Seine Rede ist dennoch voll und ganz in seinem Stil geschrieben: Trump bedankt sich für das Staatsbankett im Buckingham Palace am Abend zuvor und sagt, Königin Elisabeth II. sei "eine fantastische Person, eine fantastische Frau, ganz ganz besonders". Bezogen auf den D-Day sagt Trump, Europa habe damals "eine Befreiung erlebt, so wie sie nur wenige Leute zuvor gesehen haben". Am Morgen hätten May und er sich mit Wirtschaftsführern getroffen, die "vielleicht die größten Wirtschaftsführer der Welt" seien. Er verspricht Großbritannien "ein phänomenales Handelsabkommen" und sagt, beide Staaten verbinde "die größte Allianz, die die Welt je gesehen hat."

Trump wirkt so, als habe ...

