Die Aktie der Commerzbank beendete am 27. Dezember auf dem Niveau von 5,50 Euro eine seit September anhaltende Abwärtsbewegung. Anschließend ging der Wert in eine neue Aufwärtsbewegung über. Diese ließ den Kurs bis Ende Januar an die 50-Tagelinie bei 6,93 Euro vordringen.

Den gleitenden Durchschnitt dauerhaft zu überwinden, gelang trotz der am 4. und 18. März markierten neuen Jahreshochs bei 7,48 und 7,70 Euro erst im April. Eine Ende März auf dem EMA50 gestartete steile Aufwärtswelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...