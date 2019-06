Neben hochbewerteten US-Unternehmen mischen auch deutsche Anbieter auf dem Markt für E-Scooter mit. Sie wollen sich auf verschiedene Arten Marktanteile sichern - und starten jetzt schon in der ersten deutschen Stadt.

Die Vorzeichen für einen erfolgreichen Marktstart der deutschen Verleiher von E-Scootern könnten auf den ersten Blick eigentlich kaum schlechter sein: Immerhin haben sie ihre Hauptsitze in einem Land, das bei der Zulassung der elektrischen Tretroller auf hiesigen Straßen und Fahrradwegen erst in den vergangenen Monaten Fahrt aufgenommen hat. Während die E-Scooter nun in Deutschland voraussichtlich in der zweiten Junihälfte offiziell starten, fahren sie in anderen Städten wie Austin, Los Angeles oder Stockholm bereits seit etlichen Monaten umher.

Und dort machen die Unternehmen, die die Roller gegen Gebühr verleihen, bereits gute Geschäfte. Die US-Start-ups Bird und Lime werden von Investoren mittlerweile mit Milliarden bewertet und zählen zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen überhaupt. Immerhin hat sich Bird diese Milliardenbewertung gerade gut ein Jahr nach der Gründung Ende 2017 erarbeitet. Ein solch beachtlicher Erfolg mit dem Verleih von Rollern lockt konsequenterweise auch deutsche Hersteller an, etwa die Berliner Start-ups Tier Mobility oder Flash, und das Unternehmen Hive, hinter dem Daimlers Taxivermittler Mytaxi steckt.

Sie dürften dem Start in Deutschland ganz besonders entgegenfiebern, weil sie bislang stets auf ausländische Märkte ausweichen mussten. Flash startet am Mittwoch bereits den ersten Regelbetrieb in einer deutschen Stadt, noch bevor die Elektroroller am 15. Juni bundesweit erlaubt werden sollen. Am 5. Juni sollen die Scooter dank einer Sondergenehmigung durch die Stadt Herne im Ruhrgebiet rollen. In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob sie den Vorsprung der großen Konkurrenten wie Bird, Lime oder dem schwedischen Unternehmen Voi kompensieren können. Dass sie aus Deutschland kommen, dürfte nur für wenige Kunden bei der Rollersuche ein Alleinstellungsmerkmal sein.

Ein neuer Name soll helfen

Deshalb bereiten die deutschen Rollerhersteller den Marktstart seit einigen Monaten vor.

