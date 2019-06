Die Wiener Börse gibt nach quartalsweiser Überprüfung der Berechnungsparameter der österreichischen Indizes,allen voran des ATX , neue Streubesitzfaktoren bekannt. Der Free Float Faktor (FFF) der Bawag steigt von 0,4 auf 0,5. Nach der Veräußerung eines Aktienpaketes des Großaktionärs Cerberus geht ein Teil der Aktien in den Streubesitz über. Bei Erste Group sinkt der Streubesitzfaktor von 0,8 auf 0,7, nachdem der Anteil des Stiftungs-Syndikates zunahm. Der Streubesitzfaktor drückt aus, wie viele Aktien eines Unternehmens im Publikum gestreut sind und beeinflusst, wie stark eine Aktie im Index gewichtet ist. Das maximale Gewicht eines Unternehmens am ATX wird bei 20 % gedeckelt, was aktuell bei Erste Group Bank AG der Fall ist. Die ...

