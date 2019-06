Noch ist offen, wann der 5G-Mobilfunk startet. Kritikern ist das nur recht. Sie fürchten Gesundheitsgefahren, fordern den Ausbaustopp und weitere Studien. Ein Überblick über die Risiken.

Gerade noch galt die Schweiz beim Aufbruch in die Mobilfunkzukunft als Vorreiter. Als einer der ersten Staaten weltweit vergab sie die Frequenzen für die Mobilfunkgeneration 5G. Diese soll schnelleres Internet, kürzere Ladezeiten und die Kommunikation von Milliarden Sensoren, Schaltern und Geräten im Internet der Dinge ermöglichen. Privatleute könnten sich damit zu 3-D-Spielen in virtuellen Welten treffen. Die Industrie verspricht sich mehr Produktivität durch eine bessere Zusammenarbeit von Menschen und Maschinen in Fabriken.

Bei all dem wollte die Schweiz vorangehen, die Netzbetreiber Swisscom und Sunrise haben die neue Sendetechnik bereits in Betrieb genommen. Swisscom versprach gar, bis Ende dieses Jahres 90 Prozent der Bevölkerung mit 5G zu versorgen. Doch ein paar Wochen nach dem forschen Start tauchen Hürden auf: Weil sich die Abgeordneten nicht ausreichend über Gesundheitsrisiken der neuen Netze informiert fühlten, beschloss das Parlament des Kantons Genf, den Aufbau von 5G-Antennen zu stoppen. Erst einmal solle die Kantonsregierung bei der Weltgesundheitsorganisation WHO Studien zu eventuellen Gefahren anfordern.

Die Genfer sind mit ihrer Skepsis nicht alleine. Im Schweizer Kanton Waadt will die Regierung ein ähnliches Moratorium prüfen. In Belgien hat die Regierung der Region Brüssel kürzlich ihre Zustimmung zu einem 5G-Netztest zurückgezogen. "Die Brüsseler sind keine Versuchskaninchen", so die regionale Umweltministerin Céline Fremaultin.

So aber fühlt sich Jörn Gutbier, Vorsitzender der Initiative diagnose:funk aus Stuttgart, der zu den deutlichsten Mobilfunkkritikern in Deutschland zählt. Auch Stuttgart sollte - wie Genf und Brüssel - einer der europaweit ersten Teststandorte für die Hochleistungsnetze werden. Doch Gutbier moniert, "bei 5G-Mobilfunk gibt es nicht einmal eine fundierte, industrieunabhängige Technikfolgenabschätzung".

Die Diskussion erinnert an den Start früherer Netzgenerationen. Ob beim Start der D- und E-Netze in den Neunzigerjahren (2G), beim Übergang zu UMTS (3G), das nach der Jahrtausendwende das Internet auf Handys brachte, oder beim Wechsel zum LTE-Funk (4G), der Spiele oder Videos mobil machte: Stets entspann sich der Streit zwischen den Verfechtern des Netzausbaus und jenen, die sich vor möglichen Strahlungsrisiken fürchteten. Unversöhnlich stehen sich beide Seiten gegenüber: Technologieoptimisten gegen Fortschrittsverweigerer. Sachliche Argumente gehen in der Emotionalität schnell unter.

In ihrer ersten Ausbaustufe, mit der die Schweiz starten wollte und für die aktuell die deutschen Netzbetreiber Frequenzen ersteigern, ähneln 5G-Netze früheren Mobilfunkgenerationen. Später soll schrittweise auch Technik zum Einsatz kommen, die sich von älteren Standards deutlich unterscheidet: Das reicht von der Art, wie die Antennen ihre Signale abstrahlen, über einige Frequenzen bis zu Zahl und Größe der Funkzellen, also der Bereiche, in denen Signale fehlerfrei gesendet und empfangen werden können. Dass damit Gesundheitsgefahren verbunden sind, ist zwar bis dato nicht belegt - vieles aber ist auch noch nicht abschließend untersucht.

Einige grundlegende Fragen lassen sich bereits beantworten. Ein Überblick.

Wie berechtigt ist die Angst vor der Strahlung? Die wichtigsten Antworten

1. Wie wirkt Handystrahlung auf den Körper?

Dass elektromagnetische Felder Körper beeinflussen, ist bekannt und häufig sogar erwünscht, etwa bei Röntgendiagnosen oder MRT-Untersuchungen in Krankenhäusern. Unbestritten ist auch, dass Strahlung mit bestimmten Wellenlängen Zellen und Gewebe dauerhaft schädigen können. Das gilt für Radioaktivität. Und es würde - wäre die Sendeleistung stark - auch für jene Frequenzen zwischen 700 Megahertz und knapp drei Gigahertz gelten, in denen heute schon Mobilfunk stattfindet und künftig auch 5G starten wird. Es ist das Spektrum, in dem auch das heimische WLAN oder der Mikrowellenherd arbeiten und über das früher analoge TV-Signale übertragen wurden.

Um Risiken zu minimieren, gelten daher verschiedene Grenzwerte für Strahlung. Sie alle haben das Ziel, die physikalische ...

