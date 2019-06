Die Bank-Filialen in Europa sterben. Das belegen aktuelle Zahlen der Europäischen Zentralbank. Überall in der EU wird das Filialnetz immer dünner. Auch in Deutschland ist das längst keine neue Entwicklung mehr.

Banken in Europa dünnen ihre Filialnetze immer weiter aus. Im Schnitt nahm die Anzahl der Bank-Zweigstellen in den EU-Ländern im vergangenen Jahr um 7,5 Prozent ab, wie aus einer vorläufigen Statistik hervorgeht, die die Europäische Zentralbank (EZB) ...

