VOE AV - Voestalpine Gj Ebitda 1,3% über Erwartungen, GJ DIV/AKT €1,10, ERW. €1,25 EVT - EVOTEC UND CELGENE ERWEITERN IPSC-PARTNERSCHAFTWL6 - Heidelberg Pharma AG Pharma erhält Meilensteinzahlung vom Partner Telix VAR1- DGAP-News: VARTA AG: VARTA AG plant erneute Erweiterung der Produktionskapazitäten bei den Lithium-Ionen- Batterien auf deutlich über 100 Millionen Zellen pro Jahr. BER - Verkehrsminister Andreas Scheuer befürchtet weitere Verzögerungen beim Bau des Berliner Großflughafens. Die "Unsicherheiten hinsichtlich einer termingerechten Eröffnung des Flughafens BER im Oktober 2020" seien auch in der Aufsichtsratssitzung am 17. Mai "nicht vollständig ausgeräumt" worden, schrieb der CSU-Politiker in einem Brief an Flughafenchef Engelbert Lütke ...

