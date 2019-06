Konkret werden pharmazeutische Produkte des Unternehmens in Myanmar vermarktet und vertrieben, wie der auf Asien spezialisierte Marktexpansionsdienstleister am Mittwoch mitteilte. Finanzielle Angaben werden keine gemacht.Astellas und DKSH sind laut den Angaben bereits Partner in verschiedenen asiatischen Ländern, darunter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...