Bei der Hauptversammlung des Städtetags gibt es viel zu besprechen: Klimawandel, Wohnungsnot, stotternde Verkehrswende, schwindender Zusammenhalt.

Der Deutsche Städtetag hat mehr Tempo beim Umstieg auf einen klimaschonenden und umweltfreundlichen Verkehr gefordert. Das sei längst keine ideologische Debatte mehr, sagte Verbandspräsident Markus Lewe (CDU), Oberbürgermeister von Münster, vor der Hauptversammlung des Städtetages am Mittwoch in Dortmund. Die Menschen wollten frische Luft und nicht immer mehr Lebenszeit im Stau verlieren. Man müsse "klotzen statt kleckern", mahnte Lewe. "Die Verkehrswende ist keine Science Fiction. Das muss jetzt losgehen."

Auch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) mahnte stärkere Anstrengungen für eine bessere Luft in Städten an. Karliczek sagte der Deutschen Presse-Agentur zum Weltumwelttag der UN am Mittwoch, Luftverschmutzung sei in vielen Städten der Welt eine nicht vorstellbare Belastung für die Menschen. "Auch in Deutschland müssen wir alles daran setzen, dass unsere Luftqualität noch besser wird. Wir sind hier noch nicht am Ziel. Besonders alte Menschen und Kinder sind oft ...

