In Bremen beansprucht die CDU die Macht, die SPD will sich nicht geschlagen geben. Doch auf die Großen kommt es nicht an, sondern auf die selbstbewussten Grünen.

Es könnte eine lange Sitzung werden: Die Bremer Grünen treffen an diesem Mittwoch eine Vorentscheidung über die künftige Regierung im kleinsten Bundesland. Die Ökopartei wird von CDU und FDP umworben für ein Jamaika-Bündnis und von SPD und Linkspartei für Rot-Rot-Grün. Der Landesvorstand der Grünen tagt abends (ab 18.00 Uhr). Er soll empfehlen, mit welchen Parteien über eine Koalition verhandelt wird. Der Vorschlag an die Mitglieder werde am späten Abend erwartet, sagte eine Sprecherin. Die Basis soll dann am Donnerstag auf einem Landesparteitag darüber abstimmen.

Bei der Landtagswahl am 26. Mai ist die CDU erstmals in mehr als 70 Jahren stärkste Kraft geworden. Traditionell wählt Bremen links, doch die SPD verlor Stimmen und fiel auf Platz zwei. Sollte die Grünen-Spitze um Fraktionschefin Maike Schaefer der Union den Zuschlag geben, würde deren ...

