Nach der Übernahme durch Mobility startet Catch a Car im Juli 2019

unter dem Namen Mobility-Go und mit frischem Äusserem in die Zukunft.



Dank stationsunabhängigem Mobilitätssharing lassen sich Fahrzeuge

in Echtzeit lokalisieren, buchen und zu Fahrtende ganz einfach auf

öffentlichen Parkplätzen innerhalb einer definierten Zone abstellen.

Mobility glaubt an den Erfolg dieses Mobilitätsmodells: "Es ist

flexibel und trifft den Zeitgeist, insbesondere jenen der jüngeren

Generation", meint der Kommunikationsverantwortliche Patrick

Eigenmann. Deshalb betreibt Mobility nicht nur 200 Elektroscooter in

Zürich, sondern hat zu Jahresbeginn auch den Freefloating-Anbieter

Catch a Car vollständig übernommen, welcher in Basel und Genf aktiv

ist.



14'000 Catch a Car-Kunden steht die Mobility-Welt offen



Nun wird das stationsunabhängige Mobilitätssharing in Mobility-Go

umgetauft. "Im Zusammenspiel mit dem klassischen Carsharing haben

Kunden damit alle Möglichkeiten, rund um die Uhr und ohne Privatauto

mobil zu sein", erklärt Eigenmann. In Verlauf des Julis wird das

ehemalige Catch a Car-Angebot auf einen Schlag sämtlichen

Mobility-Kunden offenstehen. Umgekehrt profitieren die bisherigen

14'000 Catch a Car-Nutzer nun von der gesamten

Mobility-Angebotspalette. Während die Go-Autos in Genf ab Juli in ein

neues, rot-weisses Kleid gehüllt werden, wird es in Basel ab Oktober

soweit sein.



Preise bleiben gleich



Die bisherigen Fahrtarife bleiben für Click & Drive Kunden

bestehen: CHF 0.49 pro Minute, CHF 25 pro Stunde und CHF 125 pro Tag.

Abokunden und Genossenschafter profitieren von einem reduzierten

Minutentarif (CHF 0.45).



