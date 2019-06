Es ist doch wirklich beachtlich, dass Wirecard es immer wieder schafft, mit operativen News von sich reden zu machen. Das Unternehmen hat für eine Münchener Bäckereikette nun eine mobile Bezahllösung geschaffen. Zudem wird Wirecard auch in Zukunft in diesem Bereich weiterwachsen, wie das Unternehmen bekanntgegeben hat. Die Bäckereikette Höflinger Müller wird ab sofort durch eine mobile Bezahllösung unterstützt, die dem Kunden das Bezahlen in den rund 90 Filialen vereinfachen soll. Über die Payment ...

