Die Strabag PFS Austria hat den Vertrag zur Übernahme von 100 % der Anteile an der Porreal Polska sp. z o.o., Warschau, und der Porreal Cesko s.r.o., Prag, unterzeichnet. Die Unternehmen standen bisher im Eigentum des Porr -Konzerns, der sich aus dem Property und Facility Management-Geschäft in diesen Regionen zurückzieht. In Summe generieren die beiden Gesellschaften einen jährlichen Umsatz von etwa 6 Mio.Euro."Nach den Zukäufen von Caverion Polska und des Property Managements der deutschen CORPUS SIREO Real Estate GmbH innerhalb von wenigen Monaten setzen wir nun einen weiteren Schritt, um unsere Marktposition in unserem Kerngeschäft Property und Facility Services zu festigen", unterstreicht Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...