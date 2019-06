DAX - Konsolidierung nach 400 Punkte-Rally

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX wählte gestern erwartungegmäß den "Weg des geringsten Widerstands" und stieg deutlich an. Dabei machte der Index allerdings nicht im Bereich 11.825 Punkte Halt, sondern stieg bis zum späten Abend direkt an die 12.000 Punkte-Marke. Diese wurde dann heute Morgen noch um gut 50 Punkte unterboten, bevor der Index weitere 100 Punkte bis auf 12.050 ansteigen konnte. Hier setzte dann zunächst eine Konsolidierung ein.

Nach der jüngsten 400 Punkte-Rally ist die Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden Konsolidierungsphase in den kommenden Handelsstunden sehr hoch. Sowohl im Bullen-, als auch im Bärenlager wird man sich erst einmal neu sortieren wollen, bevor dann der Fokus auf die im weiteren Wochenverlauf anstehenden Events geht: Am Donnerstagnachmittag steht der EZB-Entscheid an und am Freitagnachmittag der US-Arbeitsmarktbericht.

Dementsprechend wird für die kommenden 24 Handelsstunden tendenziell eine Seitwärtsbewegung auf erhöhtem Niveau präferiert. Die Struktur dieser Bewegung sollte dann den nächsten Hinweis geben, in welche Richtung die nächste Impulsbewegung geht.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2019 - 05.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 05.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

