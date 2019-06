voestalpine hat Zahlen vorgelegt. Der Umsatz wurde auf ein neues Rekordniveau von 13,6 Mrd. Euro (+5,1 Prozent) gesteigert, wogegen die EBIT-Entwicklung sowohl aufgrund externer als auch interner negativer Faktoren mit knapp 780 Mio. Euro (- 33,9 Prozent) deutlich unter jener des Vorjahres blieb. Das Unternehmen will eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie zahlen. Dies im Hinblick darauf, dass das vorvergangene Geschäftsjahr durch ein herausragendes Ergebnis und eine dies berücksichtigende Dividende von 1,40 Euro geprägt wurde, war für den Vorstand Orientierungsbasis für den diesjährigen Dividendenvorschlag das - gute - vorhergegangene Geschäftsjahr 2016/17, in dem eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet ...

