Wirecard 3.17% MavTrade (FMEUR100): Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, hat die NK (Nordiska Kompaniet) Warenhäuser als Neukunden gewonnen. Als eines der bekanntesten schwedischen Kaufhäuser empfängt NK jährlich über neun Millionen Besucher in seinen Luxusgeschäften in Stockholm und Göteborg. Wirecard ermöglicht es den beiden NK Warenhäusern in Schweden, die führenden chinesischen mobilen Zahlungsmethoden zu akzeptieren. Die Integration erfolgt auch dank einer Kooperation zwischen Wirecard und Cimple Marketing, dem nordischen Marketing- und Zahlungsspezialisten im Bereich chinesische Konsumenten. Eine Studie von Nielsen und Alipay aus dem Jahr 2018 ergab, dass für chinesische Touristen Kaufhäuser neben ...

