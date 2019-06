Tablets, Smartphones, Spielkonsolen, Camcorder und Kameras haben die Welt der Sensoren revolutioniert. Auch MEMS-Beschleunigungssensoren und -Drehratengeber (Gyroskope) haben von der Revolution profitiert. Solche Sensoren sind in der Lage kleinste Bewegungen präzise zu messen und können die Leistungsfähigkeit in Geräten, in denen sie zum Einsatz kommen, verbessern und die Funktionalität erweitern.

Zwar waren es die Consumer-Anwendungen, die die Nachfrage nach diesen Sensoren angefacht haben, jedoch hat ihr Einsatz auch in anderen Märkten eine steigende Tendenz. Mit der Digitalisierung und der damit einhergehenden Einführung des Internet of Things sind sie nicht mehr nur Nebenakteure, vielmehr agieren sie als zentrale Elemente industrieller Infrastruktur-Applikationen. MEMS-Sensoren überwachen hier beispielsweise den Zustand von Maschinen, Gebäuden und anderen Strukturen. Mit diesen neuen Anwendungen aber kommen neue spezifische Leistungsfähigkeits- und Zuverlässigkeitsstandards ins Spiel.

Intelligente Infrastrukturen

Die Digitalisierung lässt sich nutzen, um intelligente Infrastrukturen zu schaffen, was eine Reihe von Vorteilen mit sich bringt. Dazu zählen etwa eine verbesserte Kapazität, Effizienz und Zuverlässigkeit. Mit intelligenten Infrastrukturen lassen sich zusätzliche, zielgerichtete Dienste für Anwender realisieren, ohne dass der Investitions- oder Ressourcenbedarf steigt. Eine vernetzte Infrastruktur kann darüber hinaus Daten erfassen, mit denen sich künftige Infrastrukturen effizienter konstruieren und implementieren lassen. Abgesehen davon lässt sich durch die Einbringung von Intelligenz in die Infrastruktur auch das große Thema Instandhaltung besser bewältigen.

Auch bei der Gebäudeüberwachung spielen MEMS-Sensoren eine wichtige Rolle. Sie können beispielsweise Neigungsänderungen messen und lineare oder drehende Bewegungen erfassen. Ebenso dienen sie der Vibrationsanalyse. All das ist auch unter extremen Bedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...