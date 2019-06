Normen und Vorschriften in der Elektroinstallation und an diese angrenzende Bereiche in der Gebäude-, Energie- und Informationstechnik sind ständigen Veränderungen ausgesetzt. Die dynamische Entwicklung der Technik und die zunehmende Elektrifizierung anderer Gewerke und Marktsegmente schlagen sich auch hier nieder. Der Weiterbildungsdruck nimmt damit stetig zu. Kompakte Schulungsangebote, die eine Vielzahl von Themen behandeln können, sind daher gefragt. Mit den »Normentagen« hat die Redaktion »de« in den letzten Jahren ein solches Weiterbildungsangebot erfolgreich etabliert (Bild 1).

In Zusammenarbeit mit dem Landesinnungsverband für das Bayerische Elektrohandwerk und dem Norddeutschen Fachverband Elektrotechnik in Hamburg wurde nun ein Vortragsprogramm entwickelt, das zwei Tage umfasst. Im Rahmen dieser praxisorientierten Seminarveranstaltungen haben die Teilnehmer am 10. und 11.7.2019 in München sowie am 4. und 5.9.2019 in Hamburg die Möglichkeit, sich im direkten Kontakt mit Normenspezialisten über aktuelle Neuentwicklungen im Bereich der Normen und Vorschriften zu informieren. Die Redaktion »de« konnte erfahrene Referenten aus dem Bereich der elektrotechnischen Normung, Sachverständige sowie Experten aus der Industrie gewinnen, um ein vielfältiges und informatives Programm zusammenzustellen.

Unter anderem werden folgende Themen behandelt:

Aktuelle Änderungen in der Normenreihe DIN VDE 0100; TAB/TAR

Bestandsschutz von elektrischen Anlagen

Schutzmaßnahmen in der praktischen Anwendung

Elektrische Anlagen in Wohngebäuden: Aktuelle Gerichtsurteile

Normgerechte Erweiterung von Energie-Verteilern.

Die folgende Auswahl der in den Fachvorträgen behandelten Themen verdeutlicht die Praxisnähe und Relevanz des Programms.

Neue TAB und die Schutzmaßnahmen

Mit der neuen VDE-AR-N 4100, die zum 1.4.2019 veröffentlicht wurde, sind die technischen Inhalte der TAB der Energieversorger neu beschrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...