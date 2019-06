Neben der wachsenden Mitarbeiterzahl zeigen die Ergebnisse auch eine anhaltend niedrige Fluktuationsrate von weniger als fünf Prozent (im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 21 Prozent) sowie eine zunehmende Nutzung von Mobile Marketing für die Personalbeschaffung. "Der Schlüssel zu einer geringen Mitarbeiterfluktuation sind die reiferen und etablierten Organisationen der VDMA-Mitgliedsunternehmen in China, von denen viele inzwischen über eigene kompetente HR-Teams verfügen", beschreibt Fiducia's Executive Search Director Thaddaeus Mueller. "Unternehmen mit eigener Personalabteilung, die sich um Personalentwicklungs- und Bindungsprogramme kümmern, erreichen eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung." Gehälter steigen Ein weiteres Ergebnis der Umfrage ist ein allgemeiner Anstieg der Gehälter für Arbeiter und Angestellte seit 2017, der mit höheren Lebenshaltungskosten, mehr Rekrutierungswettbewerb insbesondere durch inländische Unternehmen und einer allgemeinen Erhöhung der Mindestgehaltsanforderungen verbunden ist. "Diese Entwicklungen bestätigen die Veränderungen, die wir heute in der chinesischen Kunststoffindustrie beobachten: Trotz des rückläufigen Trends im chinesischen Automobilsektor und der weltweit schwindenden Reputation von Kunststoffen eröffnen sich in China neue Chancen in anderen Segmenten", erklärt Florian Mikulasch vom VDMA. "Das beweist das erfolgreiche Engagement unserer Mitgliedsunternehmen in China und ihre kontinuierliche Personalentwicklung." Die vollständigen Ergebnisse der Gehaltsumfrage 2019 der chinesischen Kunststoff- und Gummimaschinenhersteller wurden den VDMA-Mitgliedern während der Chinaplas in Guangzhou vorgestellt. (sf)

