Das Taschenbuch für Monteure für Beleuchtungsanlagen, herausgegeben von Freiherr von Gaisberg wusste zudem über den Gleichstrom: »Der Strom fließt in gleicher Richtung und bei gleichbleibendem äußeren Widerstand in gleicher Stärke.« Und zum Wechselstrom meinte man damals: »Der Strom wechselt in kurzen Zeiträumen Richtung und Stärke, wie an der Wellenlinie.«

In der Energie-und Gebäudetechnik sind uns heute, mehr als einhundert Jahre später, Spannungen von 230?V und 400?V sehr vertraute Werte. Die Netzfrequenz von f??=??50?Hz betrachten wir fast schon als selbstverständlich. Bedingt durch die Energiewende und durch die Elektromobilität, gewinnt die Gleichstromtechnik immer mehr an Bedeutung. Zunächst werden die Unterschiede zwischen Gleich- und Wechselstrom, deren Vor- und Nachteile und ihr zukünftiger Einsatz näher betrachtet.

Wegbegründer der Gleichspannungstechnik

Mit Metallen der elektrochemischen Spannungsreihe wurden, ohne dies zunächst zu verstehen, so etwas wie Batterien hergestellt. Luigi Galvani brachte im Jahre 1780 abgetrennte Froschschenkel zum Zucken, als er diese mit Nadeln aus Eisen und Kupfer berührte. Obwohl er vermutete, dass es sich hierbei um tierische Elektrizität handelte, kann dies quasi als Gründung der Elektrizitätslehre als Wissenschaft sowie der Gleichstromtechnologie angesehen werden. Der italienische Physiker Alessandro Volta (Bild 1) war vor fast 250 Jahren in diesem Gebiet einer der führenden Wissenschaftler. Im Jahre 1775 konstruierte er den Elektrophor. Mit Hilfe eines Katzenfelles konnten durch Reibung Ladungen getrennt und eine elektrische Spannung aufgebaut werden. Ähnliche Versuch finden heute noch mit einem ...

