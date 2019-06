Von Thomas Rossmann

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit leichten Gewinnen hat der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch den Handel beendet. Die Zinssenkungsspekulationen trieben mit einem Tag Verspätung nun auch die Kurse in der Schweiz an - und im Gegensatz zu den Börsen in Europa fiel das Plus am Mittwoch auch etwas deutlicher aus. Denn mit den neuen Entwicklungen in Italien waren wieder die defensiven Index-Schwergewichte gesucht. Novartis, Roche und Nestle gewannen zwischen 0,3 und 1,1 Prozent.

Die EU-Kommission empfiehlt die Aufnahme eines Defizit-Verfahrens gegen Italien. Dies ist zwar keine große Überraschung, nimmt nun aber zunehmend offiziellen Charakter an. Damit droht ein neuer Machtkampf zwischen Brüssel und Rom, der das Zeug hat, Verwerfungen an den Finanzmärkten auszulösen. Dies sorgte vor allem bei den Finanzwerten, vornehmlich in Italien, für Abgaben. Der europäische Bankensektor reduzierte sich um 0,5 Prozent.

Die Aktien der UBS und der Credit Suisse erholten sich im späten Handel von zwischenzeitlichen Abgaben und stiegen gegen den Trend um 0,2 Prozent bzw. 0,6 Prozent. Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 9.646 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 45 (zuvor: 55,97) Millionen Aktien.

Zu den Tagesgewinnern gehörten Swatch (plus 1,9 Prozent) und Richemont (plus 1,4 Prozent). Die Aktien hatten in den vergangenen Wochen am stärksten unter den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China gelitten, da der chinesische Markt für den Luxusgütersektor von entscheidender Bedeutung ist.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2019 11:41 ET (15:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.