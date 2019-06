Erfahren Sie mehr über die neuesten Entwicklungen in Design und Technologie für anspruchsvolle Ganz-Glasfassaden mit hoher Leistungsfähigkeit

Dow präsentiert während der Glass Performance Days (GPD) von 26. bis 28. Juni im finnischen Tampere innovative Silikonlösungen und eine Auswahl komplementärer Produkte, die die Ästhetik und Leistungsfähigkeit von Glasfassaden weiter steigern. In sechs Vorträgen stellen Dow-Experten verschiedene Ingenieursthemen, Berechnungsansätze und auch neue Silikonmaterialien für moderne Glasfassaden vor, die auch am Stand Nr. 23 zu sehen sein werden.

Bildunterschrift: Mit DOWSIL Technologien die Grenzen des Glasdesigns verdrängen (Photo: Business Wire)

"Dow erweitert seine breite Palette an organischen und silikonbasierten Technologien durch weitere Innovationen. So ermöglichen wir unseren Partnern aus der Industrie, projektspezifische Vorgaben, Standards und architektonische Visionen umzusetzen mit dem Ziel, immer nachhaltigere und funktionale Glasdesigns zu entwickeln und umzusetzen, die auch optisch den höchsten Ansprüchen genügen", so Markus Plettau, Marketing Manager EMEA für High Performance Building. "Wir freuen uns sehr, auf den GPD Dow-Silikone und weitere Neuentwicklungen zu präsentieren. Damit öffnen wir nicht nur die Tür zu einer Vielfalt neuer Anwendungen, sondern ergänzen gleichzeitig bestehende Fassadentechnologien, um den Anforderungen an immer leistungsfähigeren Systeme gerecht zu werden.

Innovations-Highlights

Unsere Experten freuen sich, Besuchern vorzustellen, wie mit DOW Technologien energetische Anforderungen in Isolierglas und Fassade optimiert werden können und fabliche Abstimmung von Komponenten die Ästhetik des Glasdesigns verbessert:

In thermisch hochleistungsfähigen Designs kann DOWSIL 3364 Warm Edge IG Sealant den u CW -Wert der Gesamtfassade noch weiter um bis zu 5 verbessern. Die Oberflächentemperaturen in kritischen Bereichen lassen sich indes im Vergleich zu Standard-Isolierglassilikon um bis zu 1 °C steigern, ohne dabei den Aufbau der Vorhangfassade ändern zu müssen das minimiert das Kondensatrisiko.

CW Oberflächentemperaturen in kritischen Bereichen lassen sich indes im Vergleich zu Standard-Isolierglassilikon um bis zu 1 °C steigern, ohne dabei den Aufbau der Vorhangfassade ändern zu müssen das minimiert das Kondensatrisiko. Der neue Primärdichtstoff DOWSIL 335 Butyl Primary Sealant Special Black zeichnet sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit aus. Farblich ist der Werkstoff auf ausgewählte DOWSIL-Sekundärdichtstoffe abgestimmt. So ist für ein homogenes Erscheinungsbild und eine gesteigerte Ästhetik an der Glaskante gesorgt.

zeichnet sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit aus. Farblich ist der Werkstoff auf ausgewählte DOWSIL-Sekundärdichtstoffe abgestimmt. So ist für ein homogenes Erscheinungsbild und eine gesteigerte Ästhetik an der Glaskante gesorgt. Ein weiteres Highlight ist der glasklare Klebstoff DOWSIL Transparent Structural Silicone Adhesive (TSSA) von Dow. Gezeigt wird er als Klebeverbindung von gebogener 3 D-Glas zur Fassadenkonsruktion eine fast unsichtbare Befestigung von Glasformen ganz ohne Bohren für eine elegante und geschmeidige Fassadenhülle. Das System präsentiert so eine einzigartige Optik ein Beitrag zu Gestaltungsfreiheit.

Diese hochmodernen Materialien und Glasdesigns orientieren sich am neuen Trend hin zu optimierter Fassadenoptik. Besucher können dies am Dow-Stand in Augenschein nehmen.

Dow präsentiert die Erweiterung seiner Produktpalette kristallklarer Silikontechnologien - allen voran einen flexiblen transparenten Abstandshalter sowie eine neue fliessfähige Technologie, die unter anderem sehr einfach für die Glaslaminierung dekorativer Gläser eingesetzt werden kann.

Außerdem gibt Dow den Besuchern Einblicke in die 3 D-Druck-Technik mit Flüssigsilikonen. Dies kann bei komplexen Geometrien beispielsweise and Verbindungspunkten im Fassadendesign eine innovative und sichere Ausführung sein. Architekten Designs mit komplexem geometrischen Aufbau und technisch anspruchsvollen Details können damit Realität werden.

Weitere Informationen zur Teilnahme der Dow-Fachexperten an der GPD-Konferenz finden Sie unter consumer.dow.com/gpd. Unter https://gpd.fi können Sie sich außerdem registrieren.

Über Dow High Performance Building

Dow High Performance Building als Teil der Dow Consumer Solutions arbeitet weltweit mit Branchenexperten zusammen, um Gebäude bzgl. Design und Ästhetik, Haltbarkeit und Energieeffizienz weiter zu optimieren und die Gesundheit und Sicherheit der Bewohner zu verbessern. Einem ganzheitlichen Ansatz folgend, vereint Dow die Erfahrung aus dem gesamten Unternehmen, um Kunden bei der Suche nach der besten Lösung für eine Vielzahl von Herausforderungen beim Bau von Hochleistungsgebäuden zu unterstützen. Mit den DOWSILTM-Markenprodukten beinhalten Dows Hochleistungslösungen für das Bauwesen bewährte Materialien für Structural Glazing und Schutzverglasungen, Wetterschutz- und Isolierverglasungen, Fenster- und Türenherstellung, Baumaterialienschutz sowie Innovationen zu hocheffizienter Isolierung, LED-Beleuchtungen, Wärmeregulierungssystemen und zur Integration von Photovoltaiksystemen und Solarzellen in die Baugestaltung. Besuchen Sie consumer.dow.com/construction, um mehr zu erfahren.

Über Dow

Dow (NYSE: DOW) ist branchenweit einer der technologisch am besten aufgestellten Anbieter. Das Unternehmen strebt mittels Asset-Integration, zielgerichteter Innovation und globalem Fokus ein rentables Wachstum an, um sich als weltweiter Vorreiter innovativer, kundenfreundlicher, inklusiver und nachhaltiger Materialforschung zu positionieren. Dow liefert mit seinem Portfolio an leistungsstarken Materialien, industriellen Zwischenprodukte und Kunststoffbetrieben eine große Bandbreite unterschiedlicher wissenschaftlich erforschter Produkte und Lösungen. Das Unternehmen bedient dabei Kunden in starken Wachstumssegmenten, darunter die Verpackungsindustrie, den Infrastrukturausbau und die Kundenbetreuung. Dow betreibt 113 Produktionsbetriebe in 31 Ländern und beschäftigt rund

37.000 Mitarbeiter. Dow erzielte 2018 einen Pro-Forma-Umsatz von rund 50 Milliarden US-Dollar. Die Bezeichnungen "Dow", "die Firma" oder "das Unternehmen" beziehen sich auf Dow Inc. und dessen Tochtergesellschaften. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.dow.com oder auf Twitter unter @DowNewsroom.

