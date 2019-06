Der Alte ist der Neue: In Thailand kann Premierminister Prayut weiter regieren. Der Putschgeneral von 2014 wird erstmals vom Parlament gewählt. An den Umständen gibt es viel Kritik.

Thailands Parlament hat den ehemaligen Putschgeneral Prayut Chan-o-cha zum Premierminister gewählt. Der 65-Jährige erhielt am Mittwoch in Bangkok in einer gemeinsamen Sitzung von Unter- und Oberhaus eine klare Mehrheit. Damit kann Prayut, der 2014 durch den Sturz einer demokratisch gewählten Regierung an die Macht gekommen war und dann Premierminister wurde, nun weiter regieren. An den Umständen seiner Wahl gibt es viel Kritik.

Für Prayut stimmten 498 Abgeordnete - deutlich mehr als die erforderlichen 376. Die Wahl war nicht geheim. Jeder Abgeordnete sagte den Namen seines Kandidaten laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...