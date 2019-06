US-Aktien sind deutlich höher bewertet, das größere Potenzial schlummert in europäischen Werten. Ein Branchenvergleich sorgt aber für Überraschungen.

Europas Aktien sind preiswerter und haben Nachholbedarf gegenüber US-Aktien", lautet eine gängige Empfehlung an Anleger. Was ist davon richtig, und gibt es tatsächlich preiswerte Aktien mit Nachholbedarf?

Die Fakten: Wer heute einen Fonds oder ETF auf die Aktien der 500 größten amerikanischen Konzerne kauft, bezahlt die Unternehmen und heruntergerechnet ihre Aktien im Durchschnitt mit dem 17-fachen Jahresnettogewinn.

Europäische Aktien gibt es günstiger für den 14-fachen Gewinn. Das ist ein Abschlag von gut 17 Prozent für europäische Werte. Allerdings: Historisch betrachtet sind Europas Aktien immer schon etwas günstiger zu haben gewesen - ob mit oder ohne Finanz- oder Euro-Krise. Wirklich teuer sind mit diesen Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGVs) die Aktien damit in beiden großen Regionen nicht.

Deutlich größer ist Europas Abschlag indes, wenn es um die Substanz geht. Wer alle Vermögensgegenstände der Firmen zusammenrechnet, also den Buchwert ermittelt, und diesen in Relation zum Börsenwert setzt, kommt in Europa auf den Faktor 1,7. Das heißt, die Konzerne und ihre Aktien kosten an der Börse den 1,7-fachen Wert ihrer gesamten Substanz.

Die 500 größten amerikanischen Unternehmen aber kosten den 3,3-fachen Buchwert, also fast doppelt so viel. Bei dieser Bewertung kommt Europa auf einen Abschlag von fast 50 Prozent. Das ist außergewöhnlich - und so viel wie seit mehr als fünf Jahrzehnten nicht mehr.

Europa ist damit also tatsächlich preiswerter - aber trotzdem noch nicht unbedingt kaufenswerter. Denn niedrigere Bewertungen entstehen nicht aus einer Laune der Anleger heraus, sondern haben immer eine tiefere Ursache, die es zu hinterfragen gilt.

Die Gewinne in den Vereinigten Staaten sind seit dem Tiefpunkt in der Finanzkrise vor einem Jahrzehnt sehr viel rasanter gestiegen. Im laufenden Jahr können die 500 größten US-Konzerne mit umgerechnet gut 900 Milliarden Euro Nettogewinn rechnen, die 500 größten in Europa nur mit 580 Milliarden Euro.

Noch 2007, also im letzten Jahr vor Ausbruch der Finanzkrise, lag Europa mit 537 Milliarden Euro Gewinn vorn. Amerikas Konzerne kamen nur auf 432 Milliarden Euro. In der anschließenden Krise brachen die Erträge dies- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...