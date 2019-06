Autobauer Opel will mit dem Elektro-Corsa in die Zukunft starten. Doch das mögliche Scheitern eines Deals mit dem Dienstleister Segula blockiert Fortschritte - insbesondere im Stammwerk Rüsselsheim.

Geht es nach Michael Lohscheller, ist Opel zum Erfolg verdammt. Der Chef des Rüsselsheimer Autobauers steht auf der Bühne und breitet die Arme aus. Gewissermaßen sei Elektro ja durch den Blitz im Opel-Logo eingebaut, scherzt der Automanager. Stolz sei er, ruft er auf Englisch, als er Anfang Juni den neuen Corsa als Stromerversion präsentiert. Das Auto habe ein "grandioses Design und überlegene Technologie". Popmusik ertönt, dazu ein Werbefilm mit jungen Leuten und einem orangefarbenen Auto mit schwarzem Dach. Dann rollt der neue elektrische Corsa auf die Bühne - unter dem Applaus der Gäste. "Designt in Rüsselsheim", ruft Lohscheller.

Der Corsa ist Opels wichtigstes Auto. In den vergangenen 37 Jahren hat der Konzern fast 14 Millionen Stück davon verkauft. Mit dem neuen E-Fahrzeug will Opel jetzt in die Zukunft aufbrechen.

Doch die sehen viele Mitarbeiter nicht mehr, zumindest nicht bei Opel. In der Gegenwart knallt es gewaltig. "Was passiert, ist der Anfang vom Ende von Opel", sagt ein aufgebrachter Arbeitnehmervertreter. Besonders am Hauptsitz in Rüsselsheim mit 12 770 Beschäftigten mehren sich die Sorgen. Opel hat 2018 zwar erstmals seit Jahren wieder Gewinn eingefahren. Aber in der dortigen Produktion gibt es aktuell zu wenig zu tun, die Arbeiter werden seit Monaten tageweise nach Hause geschickt. Die größte Unruhe aber herrscht im Entwicklungszentrum.

Die Sanierung des Traditionskonzerns ist in einer entscheidenden Phase - und stößt an Grenzen. Als der französische Wettbewerber Peugeot PSA Opel im Sommer 2017 von General Motors übernahm, war ein hartes Sparprogramm Teil des Deals. Das brachte Opel wieder Gewinne, aber auch viel Unruhe in die Belegschaft.Harte Realität: Im Rüsselsheimer Entwicklungszentrum sollten 2030 Mitarbeiter runter von Opels Gehaltsliste - und über eine von PSA eingestielte "strategische Partnerschaft" zum Entwicklungsdienstleister Segula Technologies wechseln. Opel sollte Segula mindestens 1800 Leute liefern. Das war Bedingung dafür, dass der Vertrag in Kraft treten kann. Als Gegenleistung hätte Opel Segula in den ersten drei Jahren Aufträge für 390 Millionen Euro garantiert. Die Opel-Mitarbeiter sollten Aufgaben mitnehmen und bei Segula GM-Projekte abarbeiten, bis Segula neue Aufträge akquiriert habe. Doch nur 140 Opelaner wollten freiwillig wechseln, 550 weitere sollen zwangsversetzt werden. Damit ist nur ein gutes Drittel der Zielzahl erreicht. PSA, Opel und Segula müssen den Millionendeal ...

