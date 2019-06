Kann der Dax seinen Wachstumstrend halten? Am Donnerstag dürften sich Anleger vor allem für den anstehenden Zinsentscheid der EZB interessieren.

Wird es dem Dax an diesem Donnerstag gelingen, den vierten Handelstag in Folge mit einem Plus zu beenden? Wie die Antwort auf diese Frage ausfällt, das wird nicht zuletzt Mario Draghi bestimmen. Der EZB-Chef wird in Vilnius die Ergebnisse der geldpolitischen Sitzung des Notenbankrats verkünden.

Auch wenn Investoren nicht damit rechnen, dass es Zinsänderungen gibt, so werden sie doch genau darauf hören, wie der Italiener Draghi die konjunkturelle Lage in der Euro-Zone beschreibt und welche Schlussfolgerungen er aus der Tatsache zieht, dass die Inflationsrate im Mai wieder deutlich schwächer ausfiel, als es die EZB für wünschenswert hält.

Bis dahin dürften sich Anleger an der Frankfurter Börse abwartend zeigen. Immerhin zeigte sich am Mittwoch das Beharrungsvermögen des Leitindex: Nach einer Berg- und Talfahrt gelang dem Dax am Schluss des Handelstages, aus einem Minus ein Plus zu machen. Der Leitindex schloss 0,1 Prozent höher auf dem Stand von 11.981 Punkten. Am Donnerstag notierte der Dax vorbörslich auf außerbörslichen Plattformen nahezu unverändert.

1 - Vorgabe aus den USA

Anhaltende Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung der Notenbank Fed haben der Wall Street am Mittwoch Auftrieb gegeben. Enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten bremsten den Anstieg jedoch. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,8 Prozent höher auf 25.539 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,8 Prozent auf 2826 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 7575 Punkte.

2 - Handel in Asien

Die Tokioter Börse hat sich am Donnerstag kaum verändert gezeigt. Experten sprachen von Nervosität am Markt angesichts der laufenden Zollgespräche zwischen den USA und Mexiko. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 20.804 Punkten.

Der breiter gefasste Topix-Index blieb dagegen faktisch unverändert bei 1530 Punkten. Die Börse in Schanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg dagegen um 0,3 Prozent.

3 - EZB-Rat tagt im litauischen Vilnius

