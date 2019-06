Überraschend hat Fiat sein Angebot an Renault zurückgezogen. So wird es vorerst keine Fusion zwischen den beiden Autokonzernen geben. Grund seien die politischen Bedingungen in Frankreich.

Die Fusion der Autobauer Fiat Chrysler und Renault ist geplatzt. Fiat zog sein Angebot für eine Fusion mit dem französischen Konkurrenten Renault zurück, hieß es in einer Mitteilung am späten Mittwochabend. Das politische Klima in Frankreich würde einen Erfolg der Fusion verhindern, so die Begründung.

Mit der überraschenden Wende zerbrach die vorläufige Vereinbarung über Teams für die Zusammenführung. Der Renault-Vorstand hatte am Mittwochabend sechs Stunden lang außerhalb von Paris über die Fusion beraten und eine Entscheidung anschließend auf Bitte der französischen Regierung verschoben. Sie hält 15 Prozent der Anteile an dem Autobauer.

Der Fusion stand die Regierung aufgeschlossen gegenüber, wollte aber die Konditionen noch eingehender prüfen, insbesondere im Hinblick auf die "industrielle Entwicklung" Renaults und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter, ...

