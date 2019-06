Zug (awp) - Die Airopack Technology Group befindet sich nun in definitiver Nachlassstundung. Das Kantonsgericht Zug habe einen entsprechenden Antrag der Gesellschaft gutgeheissen, teilte Airopack am Donnerstag mit. Die Nachlassstundung gelte für vier Monate, könne danach aber verlängert werden, so die Mitteilung weiter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...