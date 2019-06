Tagesgewinner war am Mittwoch Thomas Cook Group mit 10,91% auf 16,37 (131% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,44%) vor Signature AG mit 9,62% auf 1,14 (10% Vol.; 1W -6,56%) und paragon mit 7,63% auf 26,10 (61% Vol.; 1W 8,30%). Die Tagesverlierer: Transocean mit -7,26% auf 5,88 (222% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -10,50%), Varta AG mit -4,83% auf 44,35 (241% Vol.; 1W -11,48%), TTM Technologies, Inc. mit -4,40% auf 8,91 (85% Vol.; 1W 0,00%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (27553,71 Mio.), Rio Tinto (26164,01) und HSBC Holdings (25267,43). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Sberbank (2791%), Telefonica (717%) und Baumot Group (469%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist ...

