Nachdem es am Vormittag in Europa noch weiter nach oben gegangen war, wurde die Euphorie am Nachmittag dann doch wieder etwas eingebremst. In Europa war es hauptsächlich die Ankündigung der EU-Kommission, wegen der hohen Staatsverschuldung ein Strafverfahren gegen Italien einzuleiten. Davon wurde vor allem der Bankensektor, allen voran die italienischen Finanztitel, in Mitleidenschaft gezogen. Zusätzlich sorgte noch der weit unter den Erwartungen gemeldete Stellenaufbau in der US-Privatwirtschaft für Verunsicherung. So retteten die wichtigsten Indices lediglich ein kleines Plus in den Handelsschluss, nur in Italien schloss der Leitindex mit einer Abgabe von 0,4%. Die Sektoren spiegelten die Risikoaversion der Investoren wieder, die defensiven Branchen wie Versorger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...