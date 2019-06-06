- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 30 (35) EUR - 'BUY'- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 29 (32) EUR - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 125 (115) EUR - 'SELL' - KEPLER CHEUVREUX SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 20 (21) EUR - 'BUY'- RBC SENKT BEIERSDORF AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 105 (100) EUR - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 73 (70) EUR - 'BUY'- JPMORGAN HEBT ING AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 12,50 (13) EUR- WDH/BARCLAYS NIMMT BBVA MIT 'EQUAL WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 5,90 EUR- WDH/BARCLAYS NIMMT SANTANDER MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 5 EUR Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen ...Den vollständigen Artikel lesen ...