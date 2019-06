Wireless-Technologien, die mit Frequenzen unter 1 GHz (Sub-GHz) arbeiten, erfreuen sich seit dem Aufkommen von LPWAN (Low-Power-Wide-Area-Netzwerken) und WLAN-Standards wie Halow (IEEE 802.11ah) und White-Fi (IEEE 802.11af) zunehmender Beliebtheit. Dieser Trend liegt an der inhärenten Fähigkeit der Signale, Entfernungen von mehr als einem Kilometer zu überwinden. Gleichzeitig können sie eine bessere Durchdringung von Objekten sowie eine höhere Störfestigkeit gewährleisten. Die größere Reichweite hat weitreichende Auswirkungen beim IoT für Smart City, Gebäude- und Home-Automation, Smart Farming und IIoT (Industrial IoT).

Laut ON World sollen LPWAN-Dienste bis 2025 bis zu 75 Milliarden USD erreichen, wobei weltweit mehr als 30 verschiedene Anwendungen in einem breiten Spektrum an Marktsegmenten bedient werden sollen. Mit den bis 2021 prognostizierten mehr als 3 Milliarden vernetzten Geräten ist der Boom des Sub-GHz-Marktes keine große Überraschung.

Hindernisse durch Abhängigkeit von externem WLAN und Mobilfunknetzen

Während die Anzahl an IoT-Bausteinen anwächst, die das Sub-GHz-Spektrum nutzen, sind dem Fortschritt dieser Technologien durch die fehlende Kompatibilität zu vorhandenen Geräten, einschließlich Smartphones, Tablets und Laptops, immer noch beträchtliche Grenzen gesetzt. Typischerweise arbeiten Sub-GHz-IoT-Netzwerke in einer Sterntopologie, in der Sensorknoten Übertragungen mit einem Gateway oder einer Basisstation ...

