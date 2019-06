Das Karrierenetzwerk Xing SE (ISIN: DE000XNG8888) will die Dividende um 27 Prozent von 1,68 Euro auf 2,14 Euro anheben. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung in Hamburg ab. Darüber hinaus wird die Ausschüttung einer zusätzlichen Sonderdividende in Höhe von 3,56 Euro je Aktie vorgeschlagen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 344 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von ...

