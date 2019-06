Die Auslandsnachfrage wächst den zweiten Monat in Folge. Für das zweite Quartal glaubt das Wirtschaftsministerium an eine gedämpfte Industriekonjunktur.

Die deutsche Industrie hat im April wegen der verbesserten Auslandnachfrage den zweiten Monat in Folge mehr Aufträge an Land gezogen. Das Neugeschäft wuchs um 0,3 Prozent zum Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten ein Plus von 0,1 Prozent erwartet. Im März hatte ...

