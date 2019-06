Rapperswil-Jona (ots) -



Hostpoint lanciert eine Managed-Server-Lösung, die Schweizer KMU

bei der Bewirtschaftung ihrer Online-Präsenz mehr Flexibilität, eine

optimierte Infrastruktur zur Einbindung neuer Technologien sowie

maximale Stabilität und Verfügbarkeit der Website garantiert. Der

«Managed Flex Server» basiert auf OpenStack und ist mit den

gängigsten Content-Management-Systemen und Entwicklerplattformen

kompatibel - eine Grundvoraussetzung für Web-Agenturen und

-Entwickler.



Die Website eines KMU ist heutzutage weit mehr als seine virtuelle

Visitenkarte. In vielen Branchen läuft das Geschäft heutzutage nur

noch über die Website: Sie ist zentraler Absatzkanal und

Interaktionsplattform für den Dialog mit Kunden. Die technische

Infrastruktur, die für kundenorientierte Online-Funktionen wie

beispielsweise E-Commerce oder zeitgemässe Auftragsabwicklungstools

auf dem aktuellen Stand gehalten werden muss, wird immer

anspruchsvoller. Die Verwaltung von Servern, Plattformen und Services

nimmt Zeit in Anspruch und setzt fundiertes Know-how voraus.



Die nun von Hostpoint lancierte, auf OpenStack basierende Lösung,

bietet maximale Flexibilität, ermöglicht Web-Agenturen und

-Entwicklern einen effizienten Einsatz neuer Technologien und

zeichnet sich durch hohe Leistung und Verfügbarkeit aus. Hostpoint

übernimmt sowohl die Verwaltung der Serverlandschaft und der

Plattform als auch den Betrieb diverser Services. Der Kunde - ob KMU

oder Web-Agentur - kann sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren,

denn Hostpoint entlastet ihn vom Betrieb der eigenen

Cloud-Infrastruktur respektive eines Root-Servers.



Managed Hosting und umfassender Support aus der Schweiz



Das bestehende Webhosting von Hostpoint deckt weitreichende

Einsatzfelder ab. Mit den Managed Flex Servern wurden die

Möglichkeiten grosszügig ausgebaut und das Angebot für KMU sowie für

Web-Agenturen und -Entwickler komplementiert. Die Lösung ist

vollständig in die bewährte Hostpoint-Infrastruktur mit Standort in

der Schweiz eingebunden. Alle beliebten Funktionen sind in das

Hostpoint Control Panel integriert und lassen sich so effizient

verwalten. Die Managed-Flex-Server-Umgebung bedient die gängigsten

Content-Management-Systeme wie WordPress, TYPO3, Neos, Drupal, Joomla

und Magento. Dank der Integration von Redis und Memcached lässt sich

die Performance vieler CMS optimieren. Hinzu kommt nebst dem Apache-

neu auch der Nginx-Webserver mit unzähligen Caching-Möglichkeiten und

die Möglichkeit für den Kunden, den gewünschten Webserver für jede

Webseite frei zu wählen.



Sollen gewisse Applikationen selbst verwaltet werden können, wird

dies mittels «Custom Service Control» ermöglicht. Sie bietet für die

Kunden die Möglichkeit, eigene Services starten zu können, die dann

auch bei Wartungsarbeiten durch Hostpoint sauber gestoppt und wieder

hochgefahren werden. So können unter anderem alle Applikationen

selbst betrieben werden, sofern sie auf einer unterstützten

Technologie wie zum Beispiel Java, Ruby, Node.js oder Python

basieren.



Der erstklassige, Schweiz-basierte Hostpoint-Support ist an 365

Tagen im Jahr stets für den Kunden verfügbar, auf Wunsch sogar mit

optionalen Service Level Agreements und dem Platinum-Support für

schnellere Antwortzeiten. Kunden profitieren zudem von stündlichen

Backups in den ersten 24 Stunden sowie Backups von bis zu 180 Tagen.

Weitere Vorteile sind eine attraktive Preisgestaltung und volle

DSGVO-Kompatibilität.



Hostpoint Chief Product Officer Claudius Röllin erläutert: «Die

Verfügbarkeit der Website ist ein absoluter erfolgs- und

businesskritischer Faktor für KMU in jeder Branche. Die technische

Infrastruktur muss maximale Stabilität und Performance bieten, damit

die Kunden bei Bedarf das finden, was sie benötigen, und nicht zur

Konkurrenz abspringen. Hierfür bietet unser neuer Service das

perfekte Fundament und einen echten Mehrwert. Dabei hat der Kunde

dank der Custom Service Control die volle Flexibilität und kann

zusammen mit den von uns verwalteten Diensten beinahe jede beliebige

Applikation selbständig betreiben.»



Das Flex-Server-Angebot von Hostpoint ist ab sofort in fünf

verschiedenen Packages in Abhängigkeit vom Umfang der gewünschten

Leistungen verfügbar. Weitere Informationen finden sich unter der

folgenden Internet-Adresse:



https://www.hostpoint.ch/managed-flex-server/



Über Hostpoint



Mit rund 560'000 betreuten Domainnamen ist Hostpoint der grösste

Webhosting-Provider der Schweiz. Neben vielen bekannten Firmen wie

der Schweizerischen Post, Migros, Skyguide oder Hero bilden die

vielen privaten Kunden das Fundament des Erfolgs. Hostpoint ist die

ICANN-akkreditierte Domain-Registrierungsstelle der Schweiz,

beschäftigt 60 Mitarbeitende und erzielte 2018 einen Umsatz von 20

Millionen Franken.



