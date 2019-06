Actega Rhenania, ein global führender Spezialist für Lacke und Klebstoffe, hat am 5. Juni sein neues Laborgebäude in Grevenbroich eingeweiht. Das zum Spezialchemiekonzern Altana gehörende Unternehmen investierte rund 10 Millionen Euro in den Neubau. Mit einer Fläche von 5.700 Quadratmetern hat Actega Rhenania damit den Platz für Forschung und Entwicklung verdoppelt. "Durch diese Investition stärken wir unsere Innovationskraft erheblich und sichern einen unserer wichtigsten Wettbewerbsvorteile", so Dr. Thomas Sawitowski, Geschäftsführer der Actega Rhenania GmbH.Eine Besonderheit des neuen Gebäudes, ...

