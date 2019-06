Der New Yorker Private-Equity-Investor KKR erwägt einen Einstieg beim Medienkonzern Axel Springer. Doch die beste Sparte der Deutschen, die Jobsuche-Tochter Stepstone, wird jetzt von Google unter Druck gesetzt.

Als die Mitarbeiter des Medienkonzerns Axel Springer Mitte dieser Woche ihre Rechner hochfuhren, wartete dort schon ihr Boss auf sie. In einem Video erklärte ihnen Vorstandschef Mathias Döpfner, warum er gerade mit dem Finanzinvestor KKR über einen Einstieg verhandelt. Der, so Döpfners Botschaft an die Seinen, habe offenbar besser als andere Anleger verstanden, wie schön Springer sich doch in seinen Wachstumsfeldern entwickle.

Denn während die Springer-Aktie im Vorjahresvergleich auf Talfahrt ging - "das ist unbefriedigend", seufzt Döpfner in dem kurzen Film -, könne ein kapitalkräftiger Partner dabei helfen, die Springer'sche Wachstumsstrategie "mit Finanzmitteln zu unterstützen".

Was Döpfer nicht erwähnt: Die in Aussicht stehenden KKR-Milliarden könnte der Konzern auch gut dazu gebrauchen, um einen seiner wichtigsten Hoffnungsträger, das wachsende Geschäft mit Jobanzeigen im Internet, gegen einen ebenso altbekannten wie mächtigen Kontrahenten zu schützen. Der Suchmaschinenkonzern Google ist gerade ins deutsche Stellenmarktgeschäft eingestiegen. Vor knapp zwei Wochen ging Google for Jobs an den Start.

Zu spüren bekommt das Springers Jobportal Stepstone, das von Düsseldorf aus inzwischen in 24 Ländern aktiv ist und mehr als 3000 Mitarbeiter beschäftigt. Ein Stepstone-Manager klagt hinter vorgehaltener Hand: "Wir sehen einen Rückgang an Klicks, die von Google zu uns kommen."

Nachholbedarf im Dax

Noch sind Onlinestellenanzeigen ein einträgliches Geschäft. Allein der Stahlkonzern Thyssenkrupp schreibt weltweit 20.000 Positionen aus - pro Jahr. ...

