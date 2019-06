Dieser Technologiewandel beeinflusst jetzt und zukünftig auch weiter verstärkt die beruflichen Handlungsfelder im Bereich der Elektromobilität. Die dafür notwendige Netzinfrastruktur muss dringend ausgebaut werden. Anstelle von Kraftstofftankstellen werden öffentliche und private Stromtankstellen benötigt. Diese erfordern dann intelligente und nutzerfreundliche Abrechnungssysteme. Die Wartung, Reparatur und - am Ende des Produktlebenszyklus eines Elektrofahrzeuges - dessen Recycling unterscheiden sich grundlegend von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Mittelfristig könnte diese Entwicklung zu Änderungen in den bisherigen Ausbildungsberufen führen. Mit ausgebildeten Elektronikern sind die Bereiche Netzinfrastruktur und Ladenstationen schon jetzt gut abgedeckt. Doch welche Qualifikationen sind gefordert, um Elektrofahrzeuge nebst deren Prototypen bauen und warten zu können? Die einzelnen Antriebskomponenten von Elektrofahrzeugen sind den Elektronikern bestens bekannt:

Elektromotoren: z.?B. aus der Antriebs- und Automatisierungstechnik

Wechselrichter: z.?B. aus der Antriebs- und Netzersatztechnik

Akkus: z.?B. aus der Netzersatztechnik.

Wer darf was?

Somit stellt sich fast schon zwangsläufig die Frage, ob ausgebildete Elektroniker auch automatisch Arbeiten an Elektrofahrzeugen ausführen dürfen. Diese ist, soweit keine zusätzlichen Qualifikationen vorliegen, mit einem Nein zu beantworten. Die notwendigen Qualifizierungen für Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen werden nachfolgend in diesem Beitrag aufgezeigt. Grundlage hierfür ist die Informationsschrift 200-005 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

Da die Elektromobilität als Teil der Elektrotechnik und nicht als neues Fachgebiet angesehen werden muss, werden zuerst die Gemeinsamkeiten und die in Teilbereichen bestehenden Unterschiede betrachtet. Als anerkannte Regeln der Technik finden die VDE-Vorschriften selbstverständlich auch im Bereich der Elektromobilität Ihre Beachtung. Da im Regelfall unter ...

