zu Teil 7: Elemente der optischen Signalübertragung

Die klassische LWL-Steckverbindung funktioniert nach einem Stift-Hülse-Stift-Prinzip (Bild 24), bei der die Ferrulen von zwei LWL-Steckern mit Hilfe eines Mittelstückes passgenau miteinander verbunden werden. Die Glasfaser endet an der Stirnfläche der Steckerferrule (Steckerstift in dessen Bohrung die Glasfaser eingeklebt wird).

LWL-Stecker in Datennetzen und Telekommunikationsnetzen verwenden Ferrulen aus Keramik oder Hartmetall. In wenigen Ausnahmen werden auch Kunststoffe eingesetzt. Das für die Ferrulen verwendete Material muss einen hohen Härtegrad und geringe Führungstoleranz aufweisen. Üblich sind runde Ferrulen mit Durchmessern von 2,5?mm oder 1,25?mm. Es kommen aber auch andere Ferrulenformen vor. Die beiden Faserenden in den Ferrulen müssen sehr präzise aufeinandertreffen, damit eine geringe Einfügedämpfung (IL = engl. Insertion Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (RL = Return Loss) erzielt werden. In der Kupplung befindet sich eine geschlitzte Hülse, meist aus Keramik (Bild 24, Mitte), die eine passgenaue Führung der Ferrulen ermöglicht.

Einfüge- und Rückflussdämpfung

Die Einfügedämpfung ist das Maß für die Verluste, die an der Steckverbindung auftreten - je kleiner der Wert, umso besser. Ursache für Verluste an LWL-Steckverbindungen sind z.B. Faserversatz, Faserkippwinkel oder Verunreinigungen an der Steckerstirnfläche. Die Rückflussdämpfung beschreibt den Anteil der Leistung, der an der Steckverbindung in Richtung Sender zurückreflektiert wird - je höher der Wert in dB ist, umso besser.

In den internationalen Normen sind inzwischen Werte für diese Leistungsparameter in Gütekategorien festgelegt, ...

