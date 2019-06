Der Anteil notleidender Kredite in der EU ist laut der EU-Kommission auf 3,3 Prozent gefallen. Doch der Durchschnittswert kaschiert eine entscheidende Tatsache.

Der Anteil notleidender Kredite in der EU ist nach Angaben der EU-Kommission im Jahresvergleich um 1,1 Prozentpunkt auf 3,3 Prozent gefallen. Dies geht aus dem Vierten Fortschrittsbericht zu notleidenden Krediten hervor, der der WirtschaftsWoche vorab vorliegt. Offiziell wird die EU-Kommission den Bericht am kommenden Mittwoch vorstellen.

Die neuesten Zahlen beziehen sich auf das dritte Quartal 2018. "Der Anteil notleidender Kredite nähert sich dem Niveau vor der Krise an", heißt es in dem Bericht. 2008 hatte die Quote unter drei Prozent gelegen. Insgesamt summieren ...

