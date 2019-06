KTM verstärkt sich in Australien und Neuseeland, ihrem mittlerweile drittgrößten Markt. Die KTM Sportmotorcycle GmbH gabe ihre Beteiligung an der Motorcycle Distributors Australia Pty Ltd von 26% auf 100% aufgestockt, teilt die KTM AG mit. Mit der vollständigen Übernahme der Firmenanteile werden die Vertriebstöchter in Australien - die Butmac Pty Ltd für die Marke KTM und die HQVA Pty Ltd für die Marke Husqvarna - sowie Neuseeland - die KTM Motorcycle Distributors NZ - zu 100%igen Tochtergesellschaften der KTM-Gruppe und die Präsenz in Australien und Neuseeland verstärkt. KTM verkauft in diesen Märkten mehr als 10.000 KTM- und Husqvarna-Motorräder.KTM Industries ( Akt. Indikation: 51,56 /52,17, 0,71%) Hier noch ...

