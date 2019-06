Industrial Ethernet ist als einheitlicher Kommunikationsstandard aus modernen Maschinen und Anlagen nicht mehr wegzudenken. Durch die zunehmende intelligente Vernetzung aller Komponenten wachsen auch die Herausforderungen für ein effizientes und wandelbares Anlagen- und Maschinendesign. In diesem Zuge wandern durch neue modulare Maschinenkonzepte immer mehr Produkte aus dem Schaltschrank direkt in die Feldebene und dies nicht nur in der Fabrikautomatisierung, sondern auch in Nutz- und Schienenfahrzeugen.

Als robuste Anschlusstechnik hat sich hier über Jahre der M12-Steckverbinder etabliert, für die Datenkommunikation in Form der D-kodierten Variante. Schutz vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit sowie eine robuste und sichere Fixierung zeichnen die schraubbare Variante der M12-Anschlusstechnik aus. Soweit so gut. Problematisch kann es jedoch bei der Installation werden: Ein werkzeugloser Austausch von Komponenten ist nicht möglich und durch die immer kleiner werdenden Komponenten reicht der Platz für das Anziehen und Lösen ...

