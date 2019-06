Der amerikanische Telekommunikationskonzern Comtech Telecommunications Corp. (ISIN: US2058262096, NASDAQ: CMTL) wird weiterhin eine Quartalsdividende in Höhe von 10 US-Cents ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 16. August 2019 (Record date: 17. Juli 2019). Dies ist die insgesamt 36. Quartalsdividende in Folge, die Comtech an seine Investoren ausbezahlt. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 0,40 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von ...

