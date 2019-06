Die Sorge vor einem politischen Verbot von Mietsteigerungen in Berlin hat am Donnerstag bei Immobilien-Aktien für Verkaufsdruck gesorgt. Vonovia-Aktien -4,88% sackten im Dax um gut vier Prozent ab und Anteilsscheine von Deutsche Wohnen -8,32% waren im MDAX das klare Schlusslicht.Diversen Presseberichten zufolge will die Berliner Landesregierung die Wohnungsmieten ab 2020 für fünf Jahre einfrieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...