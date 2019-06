Kliniken müssen für Honorarärzte Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, entschied das Bundessozialgericht. Nun drohen Nachzahlungen, Strafen und Personalnot. Das Urteil dürfte auch für andere Branchen Folgen haben.

Der Ärztemangel insbesondere im ländlichen Raum wird in Deutschland schon lange mit Ärzten gedeckt, die in der Regel vorübergehend auf Honorarbasis tätig werden und ihre Beiträge für Altersvorsoge und Krankenversicherung aus eigener Tasche zahlen. Doch diesem Modell hat das Bundessozialgericht einen Riegel vorgeschoben (Az.: B 12 R 11/18 R). Honorarärzte seien in der Regel eng in betriebliche Abläufe eingebunden und weisungsgebunden tätig. Entsprechend müsse ihr Arbeitgeber Beiträge zur Sozialversicherung zahlen. Wenn Krankenhäuser nicht genug Personal finden, weil die Arbeitsbedingungen als unattraktiv empfunden würden, dürften sie ihre Probleme nicht mit Honorarvereinbarungen lösen, urteilten die Kasseler Richter.

Das Urteil ist eine Entscheidung mit gravierenden Folgen. Den Krankenhäusern drohen nun neben der nachträglichen Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuern auch strafrechtliche Konsequenzen. Denn wer diese nicht abführt, kann sich strafbar machen.

Geklagt hatte der Landkreis Aichach gegen die Deutsche Rentenversicherung (DRV) wegen der Beschäftigung einer Anästhesistin in einem Krankenhaus des Landkreises. Dieser hatte gegen die DRV geklagt, weil er der festen Überzeugung war, dass die Narkoseärztin selbstständig tätig war. Und wer selbstständig tätig ist, für den besteht auch keine Versicherungspflicht. Doch der Landkreis scheiterte mit der Klage in Kassel. In einem weiteren Verfahren erkannten die Richter selbst bei einem Arzt, der ausschließlich Bereitschaftsdienste nachts und am Wochenende leistete, auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.

Heikle Abgrenzung: selbstständig und sozialversicherungspflichtig?

Hintergrund der Verfahren ist der jahrzehntelange Streit von Krankenhäusern mit der DRV um den Einsatz von Honorarärzten und Honorarpflegkräften in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Im Kern geht ...

