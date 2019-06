Laut einem Bericht überlegt die niederländische Bankengruppe ING die Frankfurter Commerzbank zu kaufen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz stehe einer Großfusion offen gegenüber.

Die Commerzbank kommt nicht zur Ruhe: Die Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank sind gerade erst vor fünf Wochen beendet worden, da rückt das Frankfurter Geldhaus erneut in den Fokus von Fusionsverhandlungen. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sondiert das Bundesfinanzministerium aktuell den Markt an potenziellen Investoren an der Commerzbank.

Ein interessierter Kandidat ist dem Bericht zufolge die niederländische ING Groep mit Sitz in Amsterdam. Infolgedessen war die Commerzbank-Aktie am heutigen Tag zwischenzeitlich um vier Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...