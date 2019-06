Die USA und China verschärfen die gegenseitigen Drohungen im Handelsstreit. Trump kokettierte in Irland mit Strafzöllen in Höhe von 300 Milliarden Dollar. Peking reagierte sofort.

US-Präsident Donald Trump droht im Handelsstreit mit China mit neuen milliardenschweren Strafzöllen. "Ich könnte noch mindestens um 300 Milliarden Dollar nach oben gehen, und das werde ich zur richtigen Zeit tun", sagte Trump am Donnerstag in Irland zu Reportern.

In Frankreich erklärte der US-Präsident später, er werde die Entscheidung wahrscheinlich unmittelbar nach dem G20-Gipfel Ende Juni treffen. Welche Waren betroffen sein könnten, ließ Trump zunächst offen. Trump geht nach eigenen Worten aber davon aus, dass eine Einigung noch möglich sei - auch in dem Konflikt mit dem Nachbarn Mexiko. "Ich denke, dass China einen Deal machen will und ich denke, dass Mexiko einen Deal unbedingt machen will", betonte Trump.

"Ich würde sagen, ich werde die Entscheidung in den nächsten paar Wochen treffen, vielleicht gleich nach G20", sagte Trump in Frankreich. Beim Gipfel der 20 größten Industrie- und Schwellenländer in Japan am 28./29. Juni ist eine Begegnung ...

