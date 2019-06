Wäre auch zu schön gewesen, wenn es mal keine negativen Schlagzeilen über Tesla gibt. Doch ausgerechnet aus Norwegen, das als Vorreiter für Elektromobilität gilt, mehren sich jetzt die negativen Nachrichten. Tesla ist laut Finanzportal "finanzen.net" sehr beliebt in Norwegen. In keinem anderen europäischen Land bringe der Konzern so viele Autos an den Mann. Doch in jüngster Zeit gebe es immer mehr Beschwerden. Die Zufriedenheit mit Tesla-Autos sei am Tiefpunkt, berichtete das Finanzportal am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...