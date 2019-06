Die Deutsche Bank ist eine Aktie in der Dauerkrise: Das Image angeschlagen wegen zahlreicher Rechtsverstöße und Skandale, niedrige Gewinne, nur noch eine Minidividende und eine Hauptversammlung, auf der Vorstand und Aufsichtsrat gerade noch so entlastet worden sind. Die Fusion mit der Commerzbank ist gescheitert und jetzt sind - Zitat CEO Sewing: "harte Einschnitte" geplant. Alles nicht gut für die Aktie, die gerade auf ein Tief nach dem anderen fällt. Doch in diesem Umfeld ist die Aktie attraktiv ...

